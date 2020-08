Τσιμίκας: «Πενταετές στη Λίβερπουλ, τον παρακολουθούσε τρία χρόνια»

Μια σπουδαία μεταγραφή, η κορυφαία Ελληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό ολοκληρώνεται άμεσα. Από τον πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακό στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Λίβερπουλ. Ο Κώστας Τσιμίκας αφήνει τον Ολυμπιακό, θα βρίσκεται τη Δευτέρα στο Νησί για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ. «Ο Κώστας Τσιμίκας θα είναι σύντομα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να υπογράψει ως νέος παίκτης της Λίβερπουλ. Θα υπογράψει μέχρι τον Ιούνιο του 2025», τονίζει με ανάρτησή του στο Twitter.

Μάλιστα, ο έγκυρος συντάκτης του Sky Sports, Κάβε Σολέκολ, αποκάλυψε ότι το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Κώστα Τσιμίκο δεν είναι φρέσκο, αλλά ξεκινά από τη σεζόν 2017/18. «Η Λίβερπουλ ήθελε τον Τζαμάλ Λιούις, αλλά η Νόριτς δεν τον έδινε με λιγότερα από 20 εκατ. λίρες, έτσι η Λίβερπουλ εξασφάλισε την υπογραφή του Κώστα Τσιμίκα από τον Ολυμπιακό αντί 11 εκατ. λίρες (12,1 εκατ. ευρώ). Η Λίβερπουλ θα επιμείνει με λογικό μπάτζετ αυτό το καλοκαίρι. Αλλωστε, τον εντόπισαν οι Reds για πρώτη φορά τη σεζόν 2017/18 όταν αγωνιζόταν δανεικός στη Βίλεμ», τονίζει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Liverpool first came across Kostas Tsimikas in 2017/18 when he was on loan at Willem II at the same time as former Liverpool midfielder Pedro Chirivella

