Η νέα και εντυπωσιακή εκτός έδρας φανέλα της Σίτι είναι εμπνευσμένη από την αρχιτεκτονική του Μάντσεστερ (pics & vid)

Πριν από λίγες οι «πολίτες» παρουσίασαν τη νέα τους εντός έδρας εμφάνιση για τη σεζόν 2020-2021 και με τιμή προς την πόλη και την ιστορία της, έβαλαν κάτι σαν ψηφιδωτό ως σχέδιο.

Το πρωί της Δευτέρας (03/08), την τιμητική της είχε η εκτός έδρας φανέλα, η οποία κι αυτή έχει κερδίσει τα βλέμματα όλων. Οπως μπορείτε να δείτε κι από τις παρακάτω φωτογραφίες και το βίντεο, το μαύρο είναι το χρώμα που καλύπτει σχεδόν όλη την επιφάνεια, της νέας εμφάνισης, με γαλάζιες λεπτομέρειες να ολοκληρώνουν το δημιούργημα.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη έμπνευση, αντικατοπτρίζει την αρχιτεκτονική του Μάντσεστερ, ειδικά από την περιοχή Κάστλφιλντ.

Με χορηγό την Puma, άλλωστε, οι «πολίτες» διαπρέπουν, όσον αφορά τις εμφανίσεις τους, καθώς και στην απήχησή τους από τους φαν της ομάδας.

Taking the City with us

Our new @pumafootball 2020/21 away kit.

SHOP NOW: https://t.co/4RszdMTNYm

#ThisIsOurCity pic.twitter.com/RbDus21cOG

— Manchester City (@ManCity) August 3, 2020