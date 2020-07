Η πανδημία που προκάλεσε την τρίμηνη αναβολή των διοργανώσεων και γενικότερα της ... ανθρώπινης ζωής, προφανώς επηρεάζει πλέον κάθε κατάσταση.

Έτσι και στις μεταγραφές, η φετινή περίοδος του καλοκαιριού θα ξεκινήσει επίσημα πλέον από τις 27 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 5 του Οκτώβρη.

Η διάρκεια θα είναι 10 εβδομάδων, ωστόσο, για τα εγχώρια, δηλαδή μετακινήσεις παικτών ανάμεσα στις τέσσερις ποδοσφαιρικές κατηγορίες της χώρας (δίχως όμως να επιτρέπονται οι μεταγραφές ανάμεσα σε κλαμπ της Premier), θα υπάρξει επέκταση διάρκειας μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window

The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October

Full details: https://t.co/G9uDlrx3ii pic.twitter.com/SFvK4mVZsC

— Premier League (@premierleague) July 15, 2020