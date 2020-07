Οι νέες φανέλες της Σαουθάμπτον θυμίζουν Περού και Ρίβερ Πλέιτ! (pic)

Τα σχέδια των νέων εμφανίσεων της Σαουθάμπτον από την Under Armour για την επόμενη αγωνιστική περίοδο κυκλοφόρησαν επίσημα και οι πρώτες αντιδράσεις την καθιστούν φαβορί για την πιο εντυπωσιακή καινούρια φανέλα εκ των 20 ομάδων της Premier League.

Η εταιρεία ένδυσης άλλαξε το μοτίβο των κάθετων ριγών και αντ' αυτού η καινούρια φανέλα διαθέτει μια μεγάλη διαγώνια ρίγα, η οποία έχει ενθουσιάσει όχι μόνο τους οπαδούς των Αγίων, αλλά και τους απανταχού ουδέτερους στο twitter.

Οι περισσότεροι στάθηκαν στην ομοιότητα που φέρουν οι δύο φανέλες, με την εντός έδρας να ταυτίζεται με εκείνη της εθνικής Περού και την εξίσου εκλεπτυσμένη τρίτη εμφάνιση να παραπέμπει στο στυλ της Ρίβερ Πλέιτ.

Ωστόσο, το σχέδιο είναι επετειακό και πρωτότυπο της Σαουθάμπτον και θα συμβολίσει τα 135α γενέθλια του συλλόγου και την παρθενική εμφάνισή του τη σεζόν 1885/86!

Δείτε τις φανέλες:

Southampton have dropped their new home kit for next season and their new third kit. pic.twitter.com/HYJ9CTvANP

— Football Tweet (@Football__Tweet) July 9, 2020