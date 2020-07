Η Τσέλσι προσφέρει «χρυσό» συμβόλαιο στον Χάβερτς για να τον κάνει δικό της

Οι «μπλε» είναι διατεθειμένοι να τα σαρώσουν όλα στη φετινή μεταγραφική περίοδο, καθώς μετά την απόκτηση των Ζίγιεχ και Τίμο Βέρνερ, θέλει να εντάξει στο ρόστερ της και το μεγάλο αστέρι της Λεβερκούζεν, Κάι Χάβερτς. Μάλιστα, φαίνεται πως οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα μεταξύ της Τσέλσι και του μάνατζερ του παίκτη.

Η Μαρίνα Γκρανόφσκαγια, η γυναίκα που βρίσκεται πίσω απ' όλα τα χρυσά deals της Τσέλσι, ασχολείται αποκλειστικά με την υπόθεση του Βέρνερ καθώς θέλει να δει τον Γερμανό μεσοεπιθετικό με την «μπλε» φανέλα τη νέα σεζόν.

Το προσεχές διάστημα, η ομάδα του Λονδίνου ετοιμάζεται να καταθέσει πενταετές συμβόλαιο στον Κάι Χάβερτς, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν μέχρι και τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά του ο ποδοσφαιριστής, έχει δηλώσει πως θέλει να αποχωρήσει από την Λεβερκούζεν, γι' αυτό και λίγες ημέρες πριν είχε ραντεβού με την διοίκηση , ώστε να της μεταφέρει το αίτημα του, ενώ μεγάλη του επιθυμία είναι να αγωνιστεί στην Premier League.

