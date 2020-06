Τη στιγμή που ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου μετά το 2-0 των «πολιτών» στο St. James' Park και το ζευγάρωμα με την Άρσεναλ στα ημιτελικά του FA Cup, εμφανίστηκε ο Στιβ Μπρους και είχε όρεξη για πλάκα.

Τον αγκάλιασε και είπε: «Είναι αποκλειστικό, θα παίξει για τη Νιούκαστλ, αρκετά με τη Σίτι, θα μείνει εδώ και θα είναι μαζί μας»!

Φυσικά ο Βέλγος χαμογέλασε και χαιρετήθηκε με τον έμπειρο κόουτς...

Steve Bruce trying to steal Kevin De Bruyne for Newcastle

(via @ManCity)pic.twitter.com/ytbUYPLxpK

— ESPN UK (@ESPNUK) June 28, 2020