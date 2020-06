Ρόμπερτσον: «Ο Κλοπ άρχισε τις μπύρες από νωρίς, θέλουμε διπλό ρεπό»! (vid)

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ μίλησε στο SkySports μαζί με τον Τζέιμς Μίλνερ και οι δυο τους επέμεναν για τις δύο ελεύθερες μέρες που θα ήθελαν να πάρουν από τον προπονητή τους τώρα που τελείωσαν τα πάντα και η Λίβερπουλ είναι Πρωταθλήτρια Αγγλίας!

«Είχε αρχίσει να πίνει πριν από το ματς γιατί είχε ένταση, οπότε αν πιεί λίγες μπύρες ακόμα θα πάρουμε το διπλό ρεπό που θέλουμε» είπε ο «Ρόμπο» εν μέσω ευφορίας για τον θρίαμβο που σημείωσε κι εκείνος μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του ανεβάζοντας το κλαμπ στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Λίβερπουλ: Ο Κάραχερ ανοίγει σαμπάνια τίτλου και... τρελαίνει τον Χέντερσον! (vid)

Reckon they managed to get TWO days off? #LFC pic.twitter.com/aPfMwh87IV

— Match of the Day (@BBCMOTD) June 26, 2020