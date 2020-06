Αντάμα Τραορέ: MVP, κορυφαίος ντριμπλέρ και στο top-3 των ασίστ! (pics & vid)

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο τον κράτησε στον πάγκο μέχρι ν' αρχίσουν να στενεύουν τα περιθώρια για την ομάδα του που δεν μπορούσε να βρει από νωρίς το γκολ που θα μπορούσε να προσφέρει ηρεμία.

Στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, ο Ισπανός εξτρέμ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο κι άλλαξε ολόκληρη την εξέλιξη του αγώνα με τα «σφυριά». Έκανε τη σέντρα για το κεφάλι του Ραούλ Χιμένες για το 1-0 και είχε συμμετοχή στην δημιουργία του δεύτερου, εκπληκτικού γκολ από τον Νέτο για το τελικό 2-0 των «λύκων» κόντρα στην ομάδα του Μόγιες.

Ο Αντάμα Τραορέ, τον οποίο φυσικά θ' αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League στις αρχές Αυγούστου, συνεχίζει να ηγείται της λίστας με τις ντρίμπλες, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχίες τέσσερις στο ματς με τη Γουέστ Χαμ. Λόγω και της θέσης του και της εξαιρετικής ικανότητάς του στο ένας με έναν για να ξεφύγει και να ευνοηθεί από την ταχύτητά του, έχει φτάσει πλέον στις 148 επιτυχημένες ντρίμπλες. Είναι 12 περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή της Premier League τη δεδομένη χρονική στιγμή!

Παράλληλα, βρίσκοντας το κεφάλι του Χιμένες, που με τη σειρά του έγραψε ιστορία πως πρώτος σκόρερ στα χρονικά της Γουλβς στην Premier League και ως κορυφαίος Μεξικανός στράικερ στο πρωτάθλημα με τα 14 φετινά του γκολ, ο Τραορέ έφτασε στις 8 ασίστ. Είναι 3ος σε αυτό το κομμάτι, πίσω μονάχα από τον εκπληκτικό Κέβιν Ντε Μπρόινε που έχει 16 και τον Αλεξάντερ – Άρνολντ που είναι στις 12.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως ο Ισπανός με τον Μεξικανό επιθετικό της ομάδας του Νούνο Σάντο, έχουν συνεργαστεί φέτος σε 9 τέρματα και είναι το πιο παραγωγικό δίδυμο, με τους Ντε Μπρόινε και Αγουέρο να έχουν 6 γκολ στις δικές τους επαφές.

9 - Adama Traore and Raul Jimenez have combined for a league-high nine Premier League goals this season, with no player assisting another more in 2019-20 so far than Traore to Jimenez (6, level with Kevin De Bruyne to Sergio Aguero). Wavelength. pic.twitter.com/Fgds0Cg532

— OptaJoe (@OptaJoe) June 20, 2020