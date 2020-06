Η Νόριτς «μάρκαρε» τα καθίσματα βάσει social distancing (pics)

Οι πατέντες των συλλόγων στο πλαίσιο του πρωτόκολλου υγιεινής δεν έχουν τελειωμό και η Νόριτς βρήκε ξεχωριστό τρόπο για να διασφαλίσει την τήρηση του social-distancing στο γήπεδό της.

Όπως φάνηκε στο ματς με τη Σαουθάμπτον, το σταφ της έχει τοποθετήσει ειδικά αυτοκόλλητα στα καθίσματα, με το πράσινο «τικ» να υποδεικνύει ποιες είναι οι θέσεις που επιτρέπεται να κάθονται οι αναπληρωματικοί και οι υπόλοιποι ελάχιστοι παρευρισκόμενοι.

Norwich have labelled the seats in their stadium to show the required social-distancing between them.

pic.twitter.com/sXBlGSoPrE

— Squawka News (@SquawkaNews) June 19, 2020