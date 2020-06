Τα μεγάλα αφεντικά των 20 συλλόγων του κορυφαίου πρωταθλήματος συζήτησαν και συμφώνησαν πως θα ήταν ευνοϊκό για όλες τις ομάδες να υπάρχουν περισσότερες από τρεις αλλαγές, προκειμένου να μειωθεί το ρίσκο τραυματισμών για τους ποδοσφαιριστές.

Σύμφωνα με το theAthletic, ο κανονισμός «πέρασε» κι έτσι αυτό που παρατηρεί ο κόσμος στην Bundesliga το τελευταίο διάστημα, θα συμβεί και στην Premier League από τις 17 Ιουνίου.

Παράλληλα, στον πάγκο θα μπορούν να βρίσκονται 9 κι όχι 7 αναπληρωματικοί...

