Κορονοϊός - Premier League: Τέσσερα νέα κρούσματα σε 1.008 τεστ

Τέσσερα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανάμεσα σε 1.008 παίκτες και μέλη των σταφ προέκυψαν συνολικά στις ομάδες της Premier League μετά τον τρίτο γύρο εξετάσεων στον Covid-19.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λίγκας, τα κρούσματα αντιστοιχούν σε τρεις συλλόγους και έχουν αυξηθεί πλέον στα 12 σε σύνολο 2.700 τεστ μετά από όλες τις φάσεις εξετάσεων.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, το ποσοστό είναι ελάχιστο και τα νέα ενθαρρυντικά για τους ιθύνοντες της PL, που βλέπουν την κατάσταση να βρίσκεται εντός ελέγχου ενόψει του πολυπόθητου restart.

Υπενθυμίζεται ότι τα άτομα θα περάσουν από μεμονωμένη καραντίνα για 7 ημέρες, προτού επιστρέψουν στις προπονήσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και επαφές από δω και στο εξής.

BREAKING: The Premier League say there were four positive results from three clubs after the third round of coronavirus testing.

