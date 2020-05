Πώς θα φτιάξεις κορμί σαν του Αντάμα Τραορέ (vid)

Ο Ισπανός δεξιός εξτρέμ της Γουλβς εκπλήσσει με την σωματική του διάπλαση. Πολλές φορές σε κάνει να αναρωτιέσαι πως αυτός ο άνθρωπος ασχολείται με το ποδόσφαιρο και όχι με την πυγμαχία...

Ο Τραορέ στο παρελθόν είχε αποκαλύψει τα μυστικά για τον τεράστιο του όγκο, τονίζοντας πως είναι στο DNA του και πως δεν κάνει βάρη.

«Η προπόνησή μου; Δεν κάνω βάρη. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά δεν κάνω βάρη. Είναι γενετικό. Γυμνάζομαι, αλλά κερδίζω όγκο πολύ εύκολα και γρήγορα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η μεταμόρφωση του όλα αυτά τα χρόνια είναι τρομερή. Δύσκολα θυμάται κανείς πλέον πως ήταν ο Αντάμα Τραορέ όταν φορούσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Πλέον έχει μείνει στην ιστορία για το γεροδεμένο κορμί του.

Adama Traore 2012 v 2019. He's getting the value from his PureGym membership. pic.twitter.com/d3A7J02klb

— James Dickens (@JamesWDickens) December 13, 2019