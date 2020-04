Μετά το χρηματικό πρόστιμο το οποίο του υποβλήθηκε, ο Κάιλ Γουόκερ ίσως δεν θα ξαναπαίξει σε παιχνίδι με την εθνική του ομάδα.

Το συγκεκριμένο συμβάν εξόργισε όχι μόνο την διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι αλλά και τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα της «Mirror» ο κόουτς της εθνικής ομάδας μόλις ενημερώθηκε για την απαράδεκτη ενέργεια του Γουόκερ να «σπάσει» την καραντίνα κάνοντας πάρτι στο σπίτι του με δύο μοντέλα, αποφάσισε να μην καλέσει ξανά τον 29χρονο μπακ, στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Τουλάχιστον για όσο βρίσκεται ο Σάουθγκέιτ στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Μία τέτοια απόφαση προφανώς και δυσαρέστησε τον Γουόκερ ωστόσο γνωρίζει και ο ίδιος πως δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση, μετά από αυτό το τραγικό λάθος που έκανε.

Kyle walker faces never playing for England again after ignored governement rules and had a £2,000 sex party with prostitutes.#coronavirus #CoronaVirusUpdates #COVID2019Ghana pic.twitter.com/mgYpn0QSb2

— COVID-19 UPDATES (@kobbylisto) April 7, 2020