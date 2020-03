Αντάμα Τραορέ: «Δεν είμαι σαν τον Στέρλιγνκ, αυτός είναι σαν εμένα»

Μάλιστα παραδέχθηκε πως υπάρχουν ομοιότητες στον τρόπο παιχνιδιού του με τον Ραχίμ Στέρλιγνκ, της Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο σύμφωνα με τα λεγόμενα του ο επιθετικός των «πολιτών» είναι σαν τον Τραορέ και όχι το αντίθετο.

«Με τον Ζαχά και τον Στέρλιγνκ ίσως μοιάζουμε στο πως παίζουμε. Αλλά δεν είμαι σαν αυτούς. Αυτοί μοιάζουν περισσότερο σε εμένα», τόνισε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.

Adama Traore when asked what players he is similar to:

"Zaha and Sterling maybe, but I am not like them, more like they are like me.”

