Κάτι τέτοιες μικρές ειδοποιήσεις από το κορυφαίο πρωτάθλημα αλλά και γενικότερα από τις ομάδες και τις μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης στα social media επαναφέρουν στο μυαλό μας τη μπάλα εν μέσω χαμού με τον Covid-19 και για λίγο ξεχνιόμαστε...

Η Premier League το μεσημέρι της Τετάρτης ανακοίνωσε τον νικητή του καλύτερου γκολ για τον Φεβρουάριο κι αυτός είναι ο Ματέι Βίντρα της Μπέρνλι.

Στο ματς με τη Σαουθάμπτον στο St. Mary's στις 15/2 από βαθιά μπαλιά προς την περιοχή, κατέβασε με το στήθος διώχνοντας προς αριστερά, έκανε και την ντρίμπλα στον Γουόκερ – Πίτερς και εξαπέλυσε τον αριστερό «κεραυνό» για το τελικό 2-0.

Congratulations to Matej Vydra for winning the @budfootball Goal of the Month for February#PLAwards pic.twitter.com/07b7fs2DqJ

— Premier League (@premierleague) March 18, 2020