Ιστορικό ρεκόρ Αγουέρο, 7η φορά παίκτης του μήνα

Η Λίβερπουλ μπορεί να απογειώθηκε στο +22 από τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά σε ατομικό επίπεδο ο Σέρχιο Αγουέρο ήταν εκείνος που ξεχώρισε περισσότερο από κάθε άλλον μέσα στον Γενάρη, σκοράροντας επτά γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα με το χατ τρικ κόντρα στην Αστον Βίλα είχε γίνει ο κορυφαίος σε αυτό το κομμάτι, ξεπερνώντας τον Αλαν Σίρερ, για να θέσει ένα ακόμα ρεκόρ στην Premier League. Αυτή είναι η 7η φορά που ο Αργεντινός φορ λαμβάνει το βραβείο του MVP του μήνα στο πρωτάθλημα και άφησε πίσω του τις επιδόσεις των Στίβεν Τζέραρντ, Χάρι Κέιν.

? Sergio Aguero:

? October 2013

? November 2014

? January 2016

? April 2016

? January 2018

? February 2019

? January 2020

? The all-time leading Premier League Player of the Month winner.#MCFC | @ManCity pic.twitter.com/qX8stdq54w

— Man City Xtra (@City_Xtra) February 7, 2020