Πρωτοχρονιά στο γήπεδο με κορυφαίες επιλογές!

Η πρώτη μέρα του 2026 έχει γεμάτο πρόγραμμα στην Premier League με κρίσιμες αναμετρήσεις για την 19η αγωνιστική.

Η Λίβερπουλ περιμένει τη Λιντς στο «Anfield» (19:30) έχοντας καταφέρει να συνέλθει κι έπειτα από καιρό έχει σερί νικών (3/3) μετά το 2-1 επί της Γουλβς που την ανέβασε στους 32 βαθμούς και την τετράδα.

Τα «παγώνια» του Ντάνιελ Φάρκε από την πλευρά τους έχουν πέντε αγώνες χωρίς ήττα (20 βαθμοί), με τελευταίο το 1-1 με τη Σάντερλαντ, ενώ σε αυτό το σερί εντάσσεται και το χορταστικό 3-3 με τη Λίβερπουλ στις αρχές Δεκεμβρίου στο «Elland Road». Η Λιντς έχει 8 σερί G/G, ενώ η Λίβερπουλ 4/5 τελευταία παιχνίδια και το G/G είναι στο 1.74.

Η Μάντσεστερ Σίτι μετά τη νίκη στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ (1-2) με το γκολ του Τσέρκι στο 83’ δοκιμάζεται στο Στάδιο του Φωτός με τη Σάντερλαντ (22:00).

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έφτασε τις έξι σερί νίκες και με 40 βαθμούς εξακολουθεί να πιέζει από το -2 την πρωτοπόρο Άρσεναλ και θέλει να τις κάνει επτά, την ώρα που έχει οκτώ σερί με τις «μαύρες γάτες» που έχουν 28 βαθμούς μετά το 1-1 με τη Λιντς.

Ωστόσο η Σάντερλαντ έχει μία από τις πιο ισχυρές έδρες φέτος και μοναδική μαζί με την Άρσεναλ που την έχει διατηρήσει αλώβητη (5-4-0). Στο 2.75 το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή.

Την ίδια ώρα η Μπρέντφορντ υποδέχεται την Τότεναμ (22:00), με έναν βαθμό να τις χωρίζει (26 και 25 αντίστοιχα) και ουσιαστικά ένα «τρίποντο» από τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Αμφότερες προέρχονται από νίκες: Η Μπρέντφορντ του Κιθ Άντριους από το 4-1 με την Μπόρνμουθ και η Τότεναμ του Τόμας Φρανκ από το 0-1 με την Κρίσταλ Πάλας, πιστοποιώντας πως είναι η καλύτερη εκτός έδρας ομάδα του πρωταθλήματος (5-2-2). Στο 3.00 το δεύτερο σερί και συνολικά έκτο «διπλό» των «πετεινών».

