Ο Βάσκος προπονητής έχει ήδη επεξεργαστεί στο μυαλό του το τι 11άδα θα κατεβάσει στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα περίμενε έως και την τελευταία στιγμή τόσο τον Αγιούμπ Ελ Καμπί όσο και τον Πιρόλα με τον Μαροκινό να εκτιμάται ότι εκτός απροόπτου θα μπορέσει να είναι στην αποστολή απλώς θα προέρχεται από τον πάγκο. Ο Ελ Καμπί ήδη έκανε κανονικά προπόνηση από την Πέμπτη ενώ ο Ιταλός στόπερ ήταν πιο οριακά από πλευράς χρόνου καθώς κινήθηκε με ατομικό πρόγραμμα στις προηγούμενες ημέρες. Στο μυαλό του ο Ισπανός τεχνικός έχει ήδη σκεφτεί το τι 11άδα θα κατεβάσει για το ντέρμπι της Κυριακής με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη.

Η εκτίμηση σε ότι αφορά στην 11άδα έχει ως φαβορί τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα από αριστερά προς τα δεξιά τους Ορτέγα, Μπιανκόν, Ρέτσο και έναν εκ των Κοστίνια - Ροντινέϊ. Στο κέντρο οι Έσε και Σιπιόνι δείχνουν φαβορί και με τον Μουζακίτη να διεκδικεί θέση και οι 4 για μπροστά θα είναι οι Τσικίνιο πίσω από τον φορ Ταρέμι και στα 2 άκρα οι Ζέλσον Μαρτίνς και Ποντένσε. Οι νεοφερμένοι Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον είναι αουτσάιντερ ως προς το αρχικό σχήμα της αναμέτρησης της Κυριακής στο Φάληρο.