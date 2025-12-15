Αμορίμ: «Ίσως να μην κάνω τόσο καλά την δουλειά μου»
Το βράδυ της Δευτέρας (15/12, 22:00) ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει ακόμη μια πρόκληση μπροστά του, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Μπόρνμουθ, στο ματς με το οποίο ολοκληρώνεται η 16η αγωνιστική της Premier League.
Οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν με νίκη να πιάσουν στην 4η θέση την Τσέλσι (28β.) αλλά πολύ περισσότερο να δώσουν μια πειστική εμφάνιση στο κοινό που θα βρεθεί στο «Όλντ Τράφορντ».
Στο πλαίσιο του αγώνα, ο Πορτογάλος τεχνικός δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις αναφορικά με τον Κόμπι Μέϊνου και το γεγονός πως δεν τον χρησιμοποιεί, αλλά και για τη γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του και την κριτική που δέχεται από «θρύλους» του συλλόγου.
Ο ίδιος παραδέχθηκε πως ίσως να μην κάνει τόσο καλά την δουλειά του, ωστόσο εξήγησε πως ο κόσμος αλλά και οι πρώην παίκτες που κρίνουν, δεν βλέπουν όλη την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κλαμπ.
«Όχι, δεν είναι πρόβλημα η κριτική. Το να μην κερδίζουμε είναι πρόβλημα. Αν κερδίζω, μπορώ να πάω στους αγώνες ''καβάλα στο άλογο'', να φτάσω εκεί, να παίξω με μόνο δύο αμυντικούς και όλα θα πάνε καλά.
Το πρόβλημα είναι ότι ως προπονητής δεν τα πάω αρκετά καλά και αυτό είναι επίσης γεγονός. Αυτό είναι λοιπόν το μόνο πρόβλημα. Εγώ ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν τα καταφέρνω αρκετά. Θα έπρεπε να έχουμε περισσότερους βαθμούς, ειδικά αυτή τη σεζόν. Οπότε το παίρνω αυτό φυσικά. Μερικές φορές (οι πρώην παίκτες) δεν έχουν όλες τις πληροφορίες και βλέπουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τα πρότυπα που ζούσαν εδώ. Πάντα θέλουν να κερδίζουν. Οπότε είναι δύσκολο για αυτούς να βλέπουν την ομάδα τους σε αυτή την κατάσταση».
