Ο Καταλανός τεχνικός βρήκε έναν ευχάριστο τρόπο έτσι ώστε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση αναφορικά με το μέλλον του στον πάγκο των «πολιτών».

Το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι έχει έρθει -και πάλι- στο προσκήνιο των Αγγλικών media, κυρίως λόγω διαφόρων ρεπορτάζ που διαρρέουν και αναφέρουν πως το κλαμπ έχει ετοιμάσει λίστα... διαδόχων.

Μάλιστα, το Athletic αποκάλυψε πως ο Έντσο Μαρέσκα βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών της διοίκησης των «πολιτών», με τον τεχνικό της Τσέλσι να αρνείται φυσικά και τον Γκουαρδιόλα να ερωτάται σχετικά, στη συνέντευξη ενόψει του αγώνα με τη Γουέστ Χαμ (20/12, 17:00).

Όταν λοιπόν κλήθηκε να απαντήσει για το μέλλον του, ο Πεπ ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του τίθεται αυτή η ερώτηση, τονίζοντας πως σκέφτεται μόνο τον επόμενο αγώνα, έχοντας ακόμη 18 μήνες συμβολαίου με τους Citizens. Ωστόσο, θέλοντας να αστειευτεί για την κατάσταση, είπε επίσης πως στα... 75 ή 76 του θα αποχωρήσει από τους γαλάζιους του Μάντσεστερ.

«Τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια, κάθε φορά σε μια συγκεκριμένη περίοδο με ρωτάτε για το μέλλον μου. Οπότε ναι, αργά ή γρήγορα, στα 75 ή 76 μου χρόνια, θα φύγω από τη Μάντσεστερ Σίτι». «Μου απομένουν 18 μήνες στο συμβόλαιό μου.

Είμαι τόσο χαρούμενος, ενθουσιασμένος και ενθουσιασμένος με την ανάπτυξη της ομάδας».