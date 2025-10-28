Ο θρύλος της Μπρίστολ Σίτι, Μάρβιν Μπράουν, έφυγε σε ηλικία 42 ετών

Ο «θρύλος» της Μπρίστολ Σίτι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 42 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η είδηση του θανάτου του Μάρβιν Μπράουν σκόρπισε θλίψη στην κοινότητα του Μπρίστολ και στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο πρώην επιθετικός έχασε τη μάχη με τον καρκίνο το βράδυ της Δευτέρας (27/10), σε ηλικία μόλις 42 ετών.

Ο Μπράουν είχε ξεχωρίσει από πολύ μικρός. Το 1999, σε ηλικία 16 ετών και 71 ημερών, έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε ποτέ με τη φανέλα της Μπρίστολ Σίτι. Η ταχύτητα και η τεχνική του τον έκαναν να κερδίσει θέση στις εθνικές ομάδες κάτω των 16 και κάτω των 17 ετών της Αγγλίας, ενώ πρόλαβε να αγωνιστεί 26 φορές με την πρώτη ομάδα πριν μετακομίσει στη Φόρεστ Γκριν Ρόβερς το 2004.

Στη συνέχεια, φόρεσε τις φανέλες των Τάμουορθ, Γέοβιλ Τάουν και Σάλισμπερι. Παράλληλα, αφιέρωσε χρόνο στην εκπαίδευση των νέων στη γενέτειρά του, ιδρύοντας το Total Pro Soccer, ένα κέντρο που έδινε την ευκαιρία σε ταλαντούχα παιδιά του Μπρίστολ να αναπτύξουν το ταλέντο τους.

We were saddened to hear of the passing of Marvin Brown aged 42.



Marvin joined the Bristol City Academy at the age of eight and went on to become the club’s youngest player, aged just 16 years and 71 days in September 1999.



While at the club, Marvin featured for England… pic.twitter.com/0fyClSz3vk — Bristol City FC (@BristolCity) October 27, 2025

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Μας θλίβει η είδηση του θανάτου του Μάρβιν Μπράουν σε ηλικία 42 ετών. Ο Μάρβιν εντάχθηκε στην Ακαδημία της Μπρίστολ Σίτι σε ηλικία οκτώ ετών και αργότερα έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου, μόλις 16 ετών και 71 ημερών, τον Σεπτέμβριο του 1999. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, ο Μάρβιν αγωνίστηκε στις εθνικές ομάδες Αγγλίας κάτω των 16 και κάτω των 17 ετών, πριν μετακινηθεί στη Φόρεστ Γκριν Ρόβερς το 2004. Ως υπερήφανος κάτοικος του Μπρίστολ, ο Μάρβιν ίδρυσε το Total Pro Soccer, ένα κέντρο ανάπτυξης για νεαρά αγόρια της περιοχής, και εργάστηκε ως προπονητής στην Ακαδημία της Μπρίστολ Σίτι, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη πολλών ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».