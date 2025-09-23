Ο Ο' Νιλ θυμάται πώς απολύθηκε από τον Μαρινάκη: «Σε 24 λεπτά ανακοίνωσαν αντικαταστάτη»

Μέσω συνέντευξής του στο Guardian, ο Μάρτιν Ο’Νιλ αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από την ξαφνική του απόλυση από τη Νότιγχαμ Φόρεστ το 2019.

Ο Μάρτιν Ο’Νιλ μίλησε στο Guardian και γύρισε τον χρόνο πίσω στο καλοκαίρι του 2019, όταν η πορεία του στη Νότιγχαμ Φόρεστ έληξε με έναν τρόπο που ακόμη δεν μπορεί να εξηγήσει.

Ο Βορειοϊρλανδός τεχνικός, θρύλος του συλλόγου ως παίκτης, θυμάται πώς, λίγες εβδομάδες μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, ενημερώθηκε απροειδοποίητα ότι αποχωρεί από τους Reds, ενώ μέσα σε μόλις 24 λεπτά είχε ήδη ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του, Σαμπρί Λαμουσί.

Ο Ο’Νιλ είχε αναλάβει καθήκοντα ύστερα από συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο Λονδίνο, όμως παρότι ολοκλήρωσε τη χρονιά με θετικά αποτελέσματα, βρέθηκε εκτός πλάνων, περιγράφοντας πως όλα έγιναν αιφνιδιαστικά, την ώρα που ο ίδιος βρισκόταν σε γεύμα με το τεχνικό του επιτελείο.

Αναλυτικά όσα είπε στη μαρτυρία του στο Guardian

«Κερδίσαμε τα τελευταία τρία παιχνίδια που ήμουν υπεύθυνος. Είχα αναλάβει τη δουλειά τον Ιανουάριο αφού συνάντησα τον Μαρινάκη στο Λονδίνο. Συμφωνήσαμε ότι θα δουλεύαμε σε μια περίοδο 17 μηνών και είπε “Μην ανησυχείς για την άνοδο τώρα. Την επόμενη σεζόν θα μπουμε πιο δυναμικά. Είχα περάσει λίγες μέρες με τον Μαρινάκη στην Αθήνα μερικές εβδομάδες νωρίτερα και φαινόταν σε καλή διάθεση. Ίσως στην μία εβδομάδα που έκανα προετοιμασία να ανίχνευσα μια μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά του διευθυντή ποδοσφαίρου, Κυριάκο Δουρέκα και τον διευθύνοντα σύμβουλο Ιωάννη Βρέντζο. Αλλά δεν πίστευα ότι μετά την πρώτη εβδομάδα προετοιμασίας ένας νέος προπονητής, ο Σαμπρί Λαμουσί, θα ανακοινωνόταν 24 λεπτά αφότου είχα απολυθεί.

Έτρωγα με το επιτελείο μου όταν ο Δουρέκας με διέταξε απότομα σε μια αυτοσχέδια συνάντηση στη σουίτα των διευθυντών όπου είχα συχνά δεχθεί επιπλήξεις από τον Κλαφ. Ήταν προφανές ότι κάτι δυσοίωνο πλησίαζε, αλλά τον ενημέρωσα ψύχραιμα ότι θα τον συναντούσα αφού τελείωνα το γεύμα μου. Η συνάντηση κράτησε λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά το πραγματικό σοκ ήρθε λίγο αργότερα όταν μετέφερα τα νέα στους βοηθούς μου, Στιβ Γκάπι και Σέιμους ΜακΝτόνα. Έμειναν πραγματικά άναυδοι. Καθόμαστε, παίρνουμε τσάι και συλλογιζόμαστε.

Ξαφνικά, το τηλέφωνο του Σέιμους χτυπά. Είναι η κόρη του, Έιμι, που του λέει ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει διορίσει νέο προπονητή και πλήρες επιτελείο. Δεν είχαμε καν φύγει από το κτίριο. Είκοσι τέσσερα λεπτά είχαν περάσει από τότε που έφυγα από τη σουίτα των διευθυντών. Κατανοώ πλήρως ότι αυτή είναι η δουλειά του ποδοσφαίρου, αλλά τα 24 λεπτά μπορεί κάλλιστα να είναι ρεκόρ από την απόλυση ενός προπονητή μέχρι τον διορισμό άλλου».