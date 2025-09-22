Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε μια ασυνήθιστη τακτική κόντρα στην Άρσεναλ άφησε τον ποδοσφαιρικό κόσμο με πολλά ερωτήματα.

Ίσως, αν η Μάντσεστερ Σίτι έπαιζε πάντα έτσι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα να είχε αποχωρήσει εδώ και καιρό. Θα είχε βαρεθεί, θα είχε κουραστεί να βλέπει την ομάδα του να θυσιάζει την κατοχή, να ζει από την αντεπίθεση και να γίνεται «ενοχλητική» αντί «υπεροπτική». Κι όμως, στο «Εmirates» ήταν σαν να είδαμε έναν άλλο Πεπ. Κάτι διαφορετικό, σχεδόν αναζωογονητικό: έναν προπονητή που παραμέρισε για λίγο την εμμονή του με το positional play και κατέφυγε σε έναν πραγματισμό που λίγοι περίμεναν.

Η εικόνα της Σίτι ήταν εντελώς ασυνήθιστη. Οι «Πολίτες» ολοκλήρωσαν το ματς με 32,8% κατοχή μπάλας, το χαμηλότερο ποσοστό σε περισσότερα από 600 παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει κοουτσάρει ο Γκουαρδιόλα. Μόλις οκτώ επαφές με την μπάλα μέσα στην περιοχή της Άρσεναλ. Και στο τέλος, μια διάταξη που θύμιζε περισσότερο ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο παρά του Kαταλανού. Ναι, 5-5-0, με τους πάντες πίσω από τη μπάλα, χωρίς αναφορά σε επιθετικό, χωρίς καμία διάθεση για ρίσκο. «Δεν θέλουμε να παίζουμε έτσι, αλλά όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος και έχουμε τον Έρλινγκ που τρέχει τόσο δυνατά, πρέπει να το κάνουμε», είπε ο ίδιος, σχεδόν απολογητικά, μετά το τέλος. «Δεν το προτιμώ, αλλά σε αυτό το επίπεδο είναι αναγκαίο».

Ο Γκουαρδιόλα δεν έκρυψε ότι η Σίτι είχε μείνει από δυνάμεις. Το πρόγραμμα ήταν βαρύ: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νάπολι, Άρσεναλ. Οι τραυματισμοί παικτών όπως ο Αΐτ-Νουρί, ο Τσερκί και ο Μαρμούς είχαν περιορίσει τις επιλογές. Ο Καταλανός μίλησε για «πνευματική αντοχή». Κι όμως, δεν ήταν μόνο οι συνθήκες. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, ο Γκουαρδιόλα παρέταξε ακριβώς την ίδια ενδεκάδα, μια σπάνια εμμονή για εκείνον, ειδικά όταν ανάμεσα σε δύο ματς πρωταθλήματος παρεμβάλλεται ευρωπαϊκή αναμέτρηση, αυτή τη φορά με τη Νάπολι. Ήταν μια δήλωση: «ηρεμία, σταθερότητα, συνέπεια». Μετά τις ήττες από Μπράιτον και Τότεναμ, ο Πεπ ήθελε να δείξει ότι δεν πανικοβάλλεται.

32.8% - Manchester City's draw at the Emirates included the lowest ever possession average by a Pep Guardiola team in a top-flight league match (today his 601st), while the two lowest have both been at Arsenal in the Premier League (32.8% today, 36.5% in March 2023). Pragmatism. pic.twitter.com/MgBd9Gtehj — OptaJoe (@OptaJoe) September 21, 2025

Οι Βρετανοί αναρωτήθηκαν αν αυτός που έστησε τη Σίτι ήταν όντως ο Πεπ. Μίλησαν για «Pep parks the bus», ενώ δε δίστασαν να γράψουν ότι ο Γκουαρδιόλα «μεταμορφώθηκε σε Μουρίνιο». Το ίδιο το ποδόσφαιρο έμοιαζε να ζει μια στιγμή παράδοξης ειρωνείας, ο πιο πιστός στρατιώτης της κατοχής, της κυριαρχίας και της αισθητικής, να καταφεύγει στην ίδια λογική που για χρόνια περιφρονούσε.

Κι όμως, ίσως αυτή να είναι η πραγματική δύναμη του Γκουαρδιόλα. Δεν είναι μόνο ο ιδεαλιστής που υπερασπίζεται το tiki-taka. Είναι και ο πραγματιστής που μπορεί να προσαρμοστεί, να αλλάξει πρόσωπο, να γίνει «άσχημος» όταν το χρειάζεται. Όπως είπε και ο ίδιος: «Δεν θέλω να παίζουμε έτσι, αλλά πρέπει να το κάνουμε».

Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτό το παιχνίδι για τον Καταλανό; Ήταν μια συγκυριακή τακτική επιλογή, προϊόν κόπωσης και αναγκών; Ή μήπως είναι το πρώτο δείγμα μιας νέας φιλοσοφίας, πιο κυνικής, πιο προσαρμοσμένης στη σκληρή πραγματικότητα της Premier League;

Ο ίδιος ίσως να μη δώσει ποτέ σαφή απάντηση. Αλλά αυτό που φάνηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Λονδίνο είναι πως ακόμη και ο πιο ιδεαλιστής προπονητής του ποδοσφαίρου έχει μάθει να θυσιάζει την ομορφιά για το αποτέλεσμα. Κι αν κάτι εξασφαλίζει την μακροβιότητά του στην κορυφή, είναι ακριβώς αυτή η ικανότητα: να μεταμορφώνεται.

Η Σίτι μπορεί να έχασε δύο βαθμούς, αλλά ο Γκουαρδιόλα κέρδισε κάτι άλλο. Την εικόνα ενός προπονητή που, παρά τα χρόνια και τις επιτυχίες, δεν μένει στάσιμος. Αντίθετα, ανακαλύπτει ξανά και ξανά νέες εκδοχές του εαυτού του.

Κι αυτό, ίσως, είναι το μυστικό της δικής του αθανασίας. Ή μήπως η αρχή του τέλους;

