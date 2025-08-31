Ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε τον τραυματισμό του Ράιαν Τσερκί, ο οποίος θα μείνει εκτός για την Μάντσεστερ Σίτι για διάστημα δύο μηνών.

Σαν να μην της έφτανε η ήττα στο «Άμεξ» από την Μπράιτον για την 3η αγωνιστική της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι υποχρεούται να πορευτεί για το επόμενο διάστημα χωρίς τον Ράιαν Τσερκί.

Το μεταγραφικό απόκτημα του καλοκαιριού για τους Citizens δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή από τον Πεπ Γκουαρδιόλα μένοντας εκτός λόγω τραυματισμού. Μετά την αναμέτρηση με τους Γλάρους, ο Γκουαρδιόλα έσπευσε να σχολιάσει την απουσία του Τσερκί με τα νέα να μην είναι ευχάριστα για τους οπαδούς της Σίτι.

Όπως επιβεβαίωσε ο Καταλανός τεχνικός, ο Τσερκί θα μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες, είδηση που δημιουργεί πλήγμα στις τάξεις των Citizens. Ο 22χρονος εξτρέμ είχε ξεκινήσει με το... δεξί τη σεζόν ανοίγοντας λογαριασμό από την πρώτη αγωνιστική.

Θυμίζουμε ότι ο Γάλλος είχε αποκτηθεί από τη Σίτι μέσα στο καλοκαίρι, ερχόμενος από τη Λιόν για ένα ποσό της τάξεως των 36 εκατ. ευρώ. Η απουσία του πάντως άνοιξε θέση για τον συμπατριώτη του, Ούγκο Εκιτικέ, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Γαλλίας αντικαθιστώντας τον Τσερκί.