Με μπόλικο κυνισμό και με τους... πρωτάρηδες να ανοίγουν λογαριασμούς, η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε με 4-0 τη Γουλβς στο «Μολινό» που αποχαιρέτησε τον δικό του Ντιόγο Ζότα.

Στις εξέδρες επικράτησε αναμφίβολα το επιβλητικό κορεό που ετοίμασε ο κόσμος της Γουλβς για τον Ντιόγο Ζότα, ο οποίος λίγες ώρες μετά το «αντίο» από το Άνφιλντ, τιμήθηκε και από το «Μολινό» που υπηρέτησε για μια τριετία. Στον αγωνιστικό χώρο ωστόσο η Γουλβς... ίσα που υπήρχε. Εκείνη που έκανε κουμάντο άλλωστε από την αρχή έως το τέλος ήταν η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία με απόλυτο έλεγχο αλλά και μπόλικο κυνισμό είδε τους «πρωτάρηδες» Ρέιντερς και Τσέρκι να πλαισιώνουν τον.. συνήθη ύποπτο, Έρλινγκ Χάαλαντ, σε μια επιβλητική τεσσάρα (0-4) στην πρεμιέρα τους στην Premier League.

Παρά τον αργό ρυθμό που κυριάρχησε στην αρχή του αγώνα, η Σίτι κατάφερε μέσα από ελάχιστες φάσεις να αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα από το ημίχρονο. Αφού ο Χάαλαντ προειδοποίησε για πρώτη φορά με άστοχη κεφαλιά στο 19΄, τελικά έκανε τη ζημιά στο 34΄. Έπειτα από έξοχη ενέργεια του Ρέιντερς και σκάψιμο της μπάλας για τον Ρίκο Λιούις, ο τελευταίος έδωσε έτοιμο γκολ στον Νορβηγό που δεν αστόχησε προ κενής εστίας. Δευτερόλεπτα μετά ήταν η σειρά του Ρέιντερς να βρει δίχτυα στο ντεμπούτο του στην Premier League, όταν ολοκλήρωσε αστραπιαία αντεπίθεση με άψογο τελείωμα στη γωνία της εστίας.

Η Γουλβς προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς μετά τη ανάπαυλα με άστοχο πλασέ του Λάρσεν στο 46΄, αλλά ο Χάαλαντ φρόντισε να τους κόψει τα φτερά. Στο 61΄ο Ρέιντερς από εκτελεστής έγινε δημιουργός και σέρβιρε στον Νορβηγό που με δυνατό πλασέ νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ για να θέσει τέλος στη σεμνή τελετή.

Το μόνο που άλλαξε άλλωστε ήταν το τελικό σκορ, όταν στο 81΄ο Τσερκί άνοιξε με τη σειρά του λογαριασμό στο αγγλικό πρωτάθλημα με όμορφο σουτ έξω από την περιοχή στη γωνία της εστίας για να διαμορφώσει το τελικό 4-0 για μια άκρως αποτελεσματική Σίτι.

Γουλβς (Βίτορ Περέιρα): Ζοσέ Σα, Ντόχερτι, Αγκμπαντού, Τότι, Βόλφε (72΄Μπουένο), Χούβερ (73΄Γκόμες), Αντρέ (72΄Λόπεθ), Ζοάο Γκόμες, Μουνέτσι, Μπελεγκάρδε (73΄Αρίας), Λάρσεν (82΄Χουάν-Χι-Τσαν)

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Τράφορντ, Αΐτ Νουρί, Ρούμπεν Ντίας, Στόουνς (82΄Κουσάνοφ), Ρίκο Λιούς (66΄Νούνιες), Νίκο, Ρέιντερς, Μπερνάρντο Σίλβα (66΄Ο΄Ράιλι), Μπομπ, Ντοκού (66΄Μαρμούς), Χάαλαντ (73΄Τσερκί)

