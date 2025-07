Ο κόσμος βουβός τιμά τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, οι φίλοι της Λίβερπουλ ζήτησαν την απόσυρση της φανέλας με το Νο 20 και οι Reds θα το πράξουν.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ περιμένουν υπομονετικά για να αφήσουν ένα λουλούδι, ένα κασκόλ, ένα γράμμα. Σιωπηλοί, κοιτώντας τις φωτογραφίες, τα μηνύματα και τα αντικείμενα που έχουν αφήσει προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα, ενός ποδοσφαιριστή που λάτρεψαν. Οι περισσότεροι από τους επισκέπτες είναι από την περιοχή του Λίβερπουλ, αλλά κάποιοι έχουν ταξιδέψει από πιο μακριά. Άνθρωποι από τη βορειοδυτική Αγγλία και τις περιοχές των Midlands βρέθηκαν στο «Ανφιλντ», όπως και τουρίστες που έχουν αλλάξει τα σχέδιά τους.

Πέρα από εκατοντάδες κασκόλ, φανέλες και σημαίες της Πορτογαλίας, έχουν αφήσει αντικείμενα και με τα χρώματα άλλων ομάδων, ενώ υπάρχει και ένα χειριστήριο PlayStation διακοσμημένο με το σήμα της Λίβερπουλ, αναφορά στην μεγάλη αγάπη του Ζότα για τα βιντεοπαιχνίδια. Ο κόσμος της ομάδας όμως δε μένει εκεί. Ο Ντιόγκο Ζότα φορούσε το νούμερο 20 στο σύλλογο. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση του θανάτου του, ένα μεγάλο μέρος των φιλάθλων της ζητά να αποσυρθεί αυτός ο αριθμός.

Ένας φίλαθλος έγραψε στο X: «Είχε το Νο.20 ενώ κατακτούσε το Νο.20. Αποσύρετε τον αριθμό, είναι η πιο ταιριαστή στιγμή». Ένας άλλος είπε: «Αποσύρετε το νούμερό του. Τραγουδάτε το τραγούδι του σε κάθε παιχνίδι. Για πάντα το δικό μας Νο.20».

Η Λίβερπουλ πενθεί, οι Reds βρίσκονται σε σοκ, ωστόσο φαίνεται ειλημμένη η απόφαση να την αποσύρει. Μάλιστα, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου που κάνει κάτι ανάλογο. «Ο αριθμός 20 θα μείνει δικαίως αθάνατος για τη συνεισφορά του ως μέλος της ομάδας της Λίβερπουλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 2024-25 τον 20ο τίτλο του συλλόγου» τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανάρτηση που έκανε ο σύλλογος. Η απόσυρση αριθμού δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη πρακτική, έχει γίνει από τη Γουέστ Χαμ για τον Μπόμπι Μουρ (Νο 6) και από τη Σίτι για τον Φοέ (Νο23).

He took us to victory – a tribute to Diogo Jota