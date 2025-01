Ενεργή στη μεταγραφική αγορά εξακολουθεί να είναι η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς οι Citizens προσέγγισαν την Πόρτο για τον 23χρονο μέσο της ομάδας, Νίκο Γκονσάλεθ.

Συνέχεια στην ενίσχυση του ρόστερ της επιθυμεί επιθυμεί να δώσει η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία τώρα ψάχνει τον κατάλληλο παίκτη για τη μεσαία γραμμή.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στο... μάτι της Σίτι «γυάλισε» ο κεντρικός μέσος της Πόρτο, Νίκο Γκονσάλεθ, με την ομάδα του Μάντσεστερ μάλιστα να έχει ήδη προσεγγίσει τους Δράκους για τον 23χρονο Ισπανό.

Παρότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν ξεκινήσει, η Πόρτο ελπίζει να καταφέρει να κρατήσει τον Γκονσάλεθ ή τουλάχιστον η πώλησή του να φέρει στο ταμείο της ένα αξιόλογο ποσό. Όπως ανέφερε ο Ρομάνο, η ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ στην Μπαρτσελόνα -από την οποία τον απέκτησε η Πόρτο το 2023- ανήκει το 40% της μεταπώλησης. Μέχρι στιγμής, η Σίτι δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην πορτογαλική ομάδα.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City made formal approach with Porto to ask for Nico González as new midfielder.



Talks started, Porto hope to keep Nico and ask for important transfer fee or won’t leave.



❗️ Release clause worth €60m and key point, Barcelona have 40% sell-on clause. pic.twitter.com/QsNBnVNTBa