«Όχι» σε πρόταση της Αλ Σαμπάαμπ φέρεται να είπε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, καθώς ο Έλληνας τερματοφύλακας προτιμάει να παραμείνει στην Ευρώπη.

Για την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου φέρεται να κινήθηκε η Αλ Σαμπάαμπ, σε μια περίπτωση ωστόσο που δεν θα προχωρήσει.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας κινήθηκε για την προσθήκη του Έλληνα τερματοφύλακα, όμως η απάντηση που εξέλαβε δεν ήταν αυτή που ήλπιζε.

Παρά το γεγονός πως ο Βλαχοδήμος δεν έχει χρόνο συμμετοχής στη Νιούκαστλ με μόλις μια συμμετοχή φέτος στο League Cup, η επιθυμία του να παραμείνει στην Ευρώπη έβαλε φρένο στις ορέξεις των Σαουδαράβων.

Για αυτό τον λόγο ο Έλληνας γκολκίπερ αρνήθηκε την επίσημη πρόταση που κατατέθηκε από πλευράς Αλ Σαμπάαμπ, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει αλλού την αναζήτηση για ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια.

