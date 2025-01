Για πρώτη φορά από καταβολής VAR στην Premier League (2019) ο διαιτητής δεν συμμερίστηκε την άποψη του VAR σε εξέταση για πιθανή κόκκινη κάρτα, με τον ρέφερι του Τσέλσι-Μπόρνμουθ να γράφει... ιστορία.

Η Τσέλσι έμεινε για τέταρτο σερί παιχνίδι πρωταθλήματος μακριά από τις νίκες, γλιτώνοντας μάλιστα την εντός έδρας ήττα απέναντι στην Μπόρνμουθ με γκολ του Ρις Τζέιμς στις καθυστερήσεις (2-2).

Ήταν ένα ματς, πάντως, από το οποίο οι Μπλε έφυγαν με πολλά παράπονα για την διαιτησία του Ρόμπερτ Τζόουνς, διαμαρτυρόμενοι κυρίως για μια κόκκινη κάρτα που δεν δόθηκε σε βάρος παίκτη της Μπόρνμουθ. Μια φάση και μια απόφαση του ρέφερι που έμελλε να γραφτεί στην... ιστορία της Premier League.

Στο 54ο λεπτό και με το σκορ στο 1-1, ο VAR κάλεσε τον Τζόουνς να εξετάσει στο μόνιτορ περίπτωση κόκκινης κάρτας στον Μπρουκς, ο οποίος όπως φάνηκε και στο ριπλέι τράβηκε από τα μαλλιά τον Μαρκ Κουκουρέγια και τον σώριασε στο χορτάρι.

Παρά την ειδοποίηση του VAR, όμως, ο διαιτητής έπραξε με τη δική του κρίση, όπως εξάλλου ορίζει ο κανονισμός και πήρε πάνω του τη φάση, δείχνοντας μόνο κίτρινη στον παίκτη των Κερασιών. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά από τη σεζόν 2019/20 όταν και εισήχθη το VAR στην Premier που ο διαιτητής αγνοεί την παραίνεση του VAR σε περίπτωση πιθανής κόκκινης κάρτας!

Όπως ανέφερε και η επίσημη Premier League μέσω του λογαριασμού της στο twitter που αναλύει live τις επίμαχες διαιτητικές αποφάσεις, ο διαιτητής θεώρησε πως επρόκειτο για ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα και όχι για βίαιη συμπεριφορά, πηγαίνοντας έτσι... κόντρα στην αρχική παρατήρηση του Video Assistant Referee.

This is the first time in the Premier League that a referee has rejected a red-card review at the monitor. And so the first a red-card review has resulted in a yellow card.



Once at the monitor, the ref has full control.



It's the first monitor rejection of any kind this season. https://t.co/j5YQTHPCCj