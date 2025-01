Η οικογένεια του Βιχάι Σριβανταναπράμπα διεκδικεί αποζημίωση 2,5 δις. ευρώ από την εταιρεία Leonardo SpA, μετά το μοιραίο δυστύχημα του 2018, όταν ο ιδιοκτήτης της Λέστερ έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου.

Επτά χρόνια μετά τη τραγωδία που συγκλόνισε τη Λέστερ, η οικογένεια του Βιχάι Σριβανταναπράμπα, του αείμνηστου ιδιοκτήτη της ομάδας, κάνει ένα ακόμα βήμα για να διεκδικήσει δικαιοσύνη. Ο Σριβανταναπράμπα έχασε τη ζωή του στη συντριβή του ελικοπτέρου του το 2018, αμέσως μετά την ισοπαλία της Λέστερ με τη Γουέστ Χαμ.

Τώρα, οι ιδιοκτήτες της Λέστερ προχώρησαν σε νομική ενέργεια και κατέθεσαν αξίωση αποζημίωσης ύψους 2,5 δισ. ευρώ στο Ανώτατο Δικαστήριο, εναντίον του κατασκευαστή του μοιραίου ελικοπτέρου, Leonardo SpA.

Η οικογένεια Σριβανταναπράμπα κατηγορεί την εταιρεία για την τραγωδία, ζητώντας αποζημίωση 2,5 δις. ευρώ για τη μεγάλη απώλεια.

Leicester City owners the Srivaddhanaprabha family have launched a £2.15bn claim against Italian helicopter manufacturer, Leonardo SpA, at High Court. Reps of family say it is largest fatal accident claim in English legal history. Family's patriach Vichai & others died in 2018… pic.twitter.com/t6LXGo3mOR