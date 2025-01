Ο εννιάχρονος Σάμι είχε το τέλειο σχέδιο για να ακολουθήσει την αγαπημένη του Νιούκαστλ μέχρι το «Emirates» χωρίς να δεχθεί αδικαιολόγητη απουσία στο σχολείο, αλλά όλα... γκρεμίστηκαν όταν έγινε αντιληπτός από την κάμερα της μετάδοσης!

Η λατρεία για την ομάδα σου μερικές φορές απαιτεί θυσίες. Στην περίπτωση του μικρού Σάμι, το όνειρο να βρεθεί δίπλα στην αγαπημένη του Νιούκαστλ σε εκτός έδρας αναμέτρηση, συνέπεσε με μια κανονική μέρα σχολείου. Και κάτι έπρεπε να... θυσιαστεί.

Ο εννιάχρονος φίλαθλος των Magpies είναι το πρόσωπο των ημερών στις τάξεις των οπαδών του κλαμπ, αφού κατέστρωσε μαζί με τη μητέρα του φαινομενικά το τέλειο σχέδιο για να δώσει το παρών στο ματς και παράλληλα να είναι καλυμμένος από το σχολείο του. Προδόθηκε, όμως, στο... φινάλε.

Συγκεκριμένα, ο μικρός Σάμι έβαλε τη μητέρα του να στείλει mail στο σχολείο πως είναι άρρωστος και πως θα απουσιάσει από το μάθημα, προκειμένου να ταξιδέψει αυθημερόν μέχρι το Λονδίνο και το «Emirates» όπου θα διεξαγόταν το ματς κόντρα στην Άρσεναλ.

Και το πλάνο έδειχνε να κυλά κατά γράμμα, με ιδανικό τρόπο: ο Σάμι βρέθηκε στο γήπεδο, πανηγύρισε από την εξέδρα την τεράστια νίκη της ομάδας του με 2-0, ωστόσο, η κάμερα της μετάδοσης τον απαθανάτισε την ώρα των πανηγυρισμών του στην εξέδρα και στιγμές αργότερα άρχισαν να πέφτουν... βροχή τα μηνύματα από την πόλη του!

Το βίντεο έφτασε μέχρι το σχολείο του, η διεύθυνση του οποίου έστειλε νέο mail ενημερώνοντας τους γονείς του πως οι απουσίες του δεν θα δικαιολογηθούν. Μικρό το κακό, μάλλον, από τη στιγμή που ο εννιάχρονος Σάμι έζησε μια εμπειρία στο πλάι της αγαπημένης του ομάδας που θα διηγείται σε όλη του τη ζωή.

