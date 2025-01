Αρτέτα: «Η Άρσεναλ ήταν καλύτερη και δεν πήρε τρόπαιο»

Ο Μικέλ Αρτέτα επεσήμανε ότι, παρά την εξαιρετική πορεία της Λίβερπουλ, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα στη φετινή Premier League.

Ο τεχνικός των Gunners, Μικέλ Αρτέτα, προειδοποίησε τη Λίβερπουλ, ότι η τρέχουσα σεζόν της μπορεί να εξελιχθεί όπως πέρυσι για την Άρσεναλ. Παρόλο που οι Κόκκινοι είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος και απολαμβάνουν εντυπωσιακή πορεία, ο Ισπανός τεχνικός γνωρίζει πολύ καλά πως οι τίτλοι δεν κερδίζονται πριν από το τελευταίο σφύριγμα!

Η Λίβερπουλ φέτος βρίσκεται στην κορυφή με ελάχιστες απώλειες, αλλά ο Αρτέτα αντιλαμβάνεται ότι η σεζόν είναι ακόμα ανοιχτή και κανείς δεν μπορεί να εφησυχαστεί.

Ο Ισπανός προπονητής ανέφερε χαρακτηριστικά πριν το ματς με τη Μπράιτον (4/1): «Εμείς ως Άρσεναλ τον τελευταίο χρόνο ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα, σπάσαμε διάφορα ρεκόρ και ακόμα δεν έχουμε κατακτήσει ένα μεγάλο τρόπαιο».

