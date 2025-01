Φόβοι ότι ο Γουέσλεϊ Φοφανά θα χάσει όλη την υπόλοιπη σεζόν εκφράστηκαν από τον Έντσο Μαρέσκα, καθώς ο τραυματισμός του 24χρονου Γάλλου φαίνεται πως είναι πολύ πιο σοβαρός.

Μέσα στον Δεκέμβρη ο Έντσο Μαρέσκα έκανε λόγο για «μακρά απουσία» του Γουέσλεϊ Φοφανά, ο οποίος είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση με την Άστον Βίλα την 13η αγωνιστική (01/12).

Το πρόβλημα για τον κεντρικό αμυντικό της Τσέλσι φαίνεται πως είναι αρκετά σοβαρό, καθώς όπως επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ο Μαρέσκα, ο Φοφανά κινδυνεύει να χάσει την υπόλοιπη σεζόν.

«Δυστυχώς, θα μπορούσε να μείνει εκτός για όλη τη σεζόν. Η αρχική εκτίμηση ήταν για πέντε εβδομάδες, αλλά στη συνέχεια οι εξετάσεις μας έδωσαν άσχημα νέα. Δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμη, αλλά είναι μια τεράστια απώλεια», τόνισε ο προπονητής των Μπλε.

