Ένα αναπάντεχο περιστατικό ενδέχεται να καθυστερήσει την ώρα έναρξης στην αναμέτρηση της Ίπσουιτς με την Τσέλσι (30/12, 21:45) για την 19η αγωνιστική της Premier League.

Η σέντρα στην αποψινή αναμέτρηση της Ίπσουιτς με την Τσέλσι (30/12, 21:45) ενδέχεται να καθυστερήσει, αφού η διαδρομή των οπαδών προς το γήπεδο μπορεί να διαρκέσει παραπάνω από το αναμενόμενο.

Η Ίπσουιτς προειδοποίησε μέσω ανακοίνωσής της τους ταξιδιώτες οπαδούς της την περίπτωση καθυστέρησης στην ώρα άφιξής τους, καθώς ο στρατός θα εξετάσει ένα πιθανό βλήμα που δεν έχει εκραγεί, το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή του Σάφολκ. Κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι δρόμοι της περιοχής να κλείσουν για ευνόητους λόγους κι αυτό με τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει πιθανό «μπλοκάρισμα» σε συγκεκριμένους κυκλικούς κόμβους.

ℹ️ A travel update ahead of #IPSCHE at Portman Road.



Please allow extra time for your journey on Monday evening. 🛣️ https://t.co/kMvfgPvFDp