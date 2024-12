Ο Νιλ Μοπέ έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές ότι είναι «άσος» στο πικάρισμα, κάτι που φρόντισε να κάνει και εις βάρος της Έβερτον στην οποία μάλιστα ανήκει.

Τι κι αν αγωνίζεται δανεικός στη Μαρσέιγ από την Έβερτον, ο Νιλ Μοπέ δεν δίστασε να βάλει στο στόχαστρο την ομάδα του και να την χλευάσει, εξαγριώνοντας τους οπαδούς των Ζαχαρωτών.

Αυτό έκανε μετά τη νέα ήττα της Έβερτον τη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά από τη Νότιγχαμ Φόρεστ την Κυριακή (29/12, 0-2). Ο 28χρονος εκκεντρικός Γάλλος, έριξε την σπόντα του για το νέο αρνητικό αποτέλεσμα της ομάδας του μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Κάθε φορά που έχω μία κακή μέρα, απλά κοιτάζω το σκορ της Έβερτον και χαμογελάω», έγραψε ο Μοπέ λίγο μετά το σφύριγμα της λήξης στο «Γκούντισον Παρκ» πικάροντας τόσο την ομάδα του, όσο και τους φιλάθλους που έσπευσαν να σχολιάσουν την ανάρτησή του.

Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile 🙂