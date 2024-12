Θραύση η Λίβερπουλ, γκέλες το Μάντσεστερ: Σίτι και Γιουνάιτεντ έχουν χάσει 16 φορές από την τελευταία ήττα των Reds!

Οι ομάδες του Μάντσεστερ τα έχουν βρει σκούρα φέτος έχοντας συνολικά 16 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις από την τελευταία φορά που η πρωτοπόρος στην Premier League Λίβερπουλ έχασε.

Η Λίβερπουλ έφτασε στο ζητούμενο στην Boxing Day της Premier League, καταφέρνοντας με ανατροπή να επικρατήσει της Λέστερ με 3-1 εντός έδρας. Οι παίκτες του Άρνε Σλοτ μπορεί να βρέθηκαν αρχικά πίσω στο σκορ, ωστόσο οι Χάκπο, Μακάλιστερ και Σαλάχ... κουβάλησαν για να πάρουν τελικά το αποτέλεσμα και να φέρουν τους Reds στο +7 από τη δεύτερη στη βαθμολογία Τσέλσι.

Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ πάει ολοταχώς για τίτλο φέτος, υπό τις οδηγίες του Ολλανδού τεχνικού, που έχει καταφέρει να βγάλει τον καλύτερο εαυτό των παικτών του σε πρωτάθλημα, κύπελλο, αλλά και στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Η Λίβερπουλ μετά τη νίκη κόντρα στις Αλεπούδες παραμένει αήττητη από τις 14 Σεπτεμβρίου, όταν είχε χάσει με 0-1 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Από την άλλη πλευρά, τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα στις δύο μεγάλες ομάδες του Μάντσεστερ, καθώς Σίτι και Γιουνάιτεντ βρίσκονται σε κακό φεγγάρι και χάνουν συνεχώς έδαφος. Μάλιστα, τα δύο αυτά κλαμπς έχουν υποχρεωθεί σε 16 συνολικά από τότε που οι Reds κατέγραψαν το τελευταίο αρνητικό τους αποτέλεσμα!

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι παίκτες του υφίστανται τη μία απογοήτευση μετά την άλλη, μετρώντας εννέα ήττες από τις 14 Σεπτεμβρίου και ύστερα, ενώ αντίστοιχα οι Κόκκινοι Διάβολοι του νεοφερμένου Ρούμπεν Αμορίμ έχουν επτά μέχρι στιγμής, σε όλες τις διοργανώσεις.

Man City and Man United have lost a combed 16 games of football since Liverpool last suffered a defeat 😳 pic.twitter.com/vWXpE0Mkgp