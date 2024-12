Αμορίμ: «Θα βοηθήσω τον Άντονι να επανέλθει»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η απογοητευτική απόδοση του Άντονι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οφείλεται στην έλλειψη αυτοπεποίθησης και υποσχέθηκε να τον βοηθήσει να επανέλθει.

Ο Αμορίμ, μετά τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Τότεναμ (4-3) για τα ημιτελικά του League Cup, αναφέρθηκε στην απόδοση του Άντονι, τονίζοντας πως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον βοηθήσει να επανέλθει.

Ο Πορτογάλος τεχνικός προσπάθησε να... ελαφρύνει το κλίμα για τον Άντονι, λέγοντας ότι ο 24χρονος Βραζιλιάνος έχει την ικανότητα να επιστρέψει στο υψηλό επίπεδο που είχε στον Άγιαξ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το μοναδικό εμπόδιο για τον παίκτη είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης

«Δεν έχει την αυτοπεποίθηση, που τον διέκρινε στον Άγιαξ. Θα τον βοηθήσω να επανέλθει στο επίπεδο που ήταν. Θα χρειαστεί να δουλέψει σκληρά, αλλά είμαι πεπεισμένος πως θα τα καταφέρει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

🇧🇷 Rúben Amorim on Antony: “He needs more confidence. I will help him to be a better player. If you remember the Antony in Ajax…”.



“He lacks a little bit of confidence to go one against one. He will improve... he just has to do that, to work really hard”. pic.twitter.com/5sqF0FiR2L