Ένα πολύ ξεχωριστό δώρο έλαβε ο Κώστας Τσιμίκας από τους συμπαίκτες του, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και Άντριου Ρόμπερτσον, καθώς τα Χριστούγεννα ήρθαν στο προπονητικό κέντρο της Λίβερπουλ!

Σε άκρως εορταστικό κλίμα βρίσκεται η Λίβερπουλ με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν! Μάλιστα, στο προπονητικό κέντρα των Reds, οι Άγιοι-Βασίληδες ήρθαν νωρίτερα, με τον Κώστα Τσιμίκα να παίρνει και αυτός το δωράκι του.

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και ο Άντριου Ρόμπερτσον ντύθηκαν κατάλληλα και μοίρασαν δώρα στους συμπαίκτες τους κάνοντάς τους χαρούμενους αυτές τις γιορτινές ημέρες. Ο Έλληνας μπακ έλαβε μία κούπα με φωτογραφία από τα δύο του σκυλιά, τα οποία και λατρεύει όπως δείχνει συχνά σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίδρασή του ξετυλίγοντας το δώρο; Ένα πλατύ χαμόγελο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο του συμπαίκτες!

Christmas has come early for the Reds 🎅



