Ο Άρνε Σλοτ ισοφάρισε ένα ρεκόρ που κρατάει από το μακρινό 1889, το οποίο δεν μπόρεσαν να φτάσουν ούτε ο Γκουαρδιόλα ούτε ο προκάτοχός του, Γιούργκεν Κλοπ.

Οι εκπλητικές επιδόσεις του Άρνε Σλοτ στο ξεκίνημά του στην Λίβερπουλ συνεχίζονται. Αυτή τη φορά ο Ολλανδός προπονητής των «Ρεντς», με την χθεσινή νίκη-πρόκριση της ομάδας του κόντρα στην Σαουθάμπτον με 2-1 και μάλιστα με ροτέισον, εκτός ότι εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά της διοργάνωσης, ισοφάρισε κι ένα ιστορικό ρεκόρ, που ούτε καν οι Γκουαρδιόλα και Κλοπ δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο ξεκίνημά τους.

Βλέπετε ο Άρνε Σλοτ έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος, που κατορθώνει να πάρει 20 νίκες με την ομάδα του σε όλες τις διοργανώσεις μόλις σε 24 παιχνίδια. Αυτό έχει συμβεί άλλη μια φορά στο μακρινό παρελθόν, όταν ο Γουίλιαμ Σούντελ, ο τότε προπονητής της Πρέστον κατόρθωσε να πετύχει ακριβώς την ίδια επίδοση την σεζόν 1888-1889, κοινώς 135 χρόνια πίσω (!!).

20 - Arne Slot has won 20 of his 24 games in charge of Liverpool in all competitions (D3 L1), the joint-fastest any manager has reached 20 wins in charge of English top-flight clubs, alongside William Sudell with Preston in 1888-89. Blocks. pic.twitter.com/r21vYBOwsa