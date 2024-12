Ο Άρνε Σλοτ εκτέλεσε χρέη... χρονομέτρη στα τελευταία λεπτά του Λίβερπουλ-Φούλαμ, δείχνοντας χαρακτηριστικά στον τέταρτο διαιτητή τα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων που έκανε ο Μπερντ Λένο.

Η Λίβερπουλ αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να ηττηθεί μετά από τρεις μήνες, σώζοντας τον βαθμό απέναντι στη Φούλαμ χάρη στο γκολ του Ζότα στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ήταν ένα ματς που στράβωσε από νωρίς για τους πρωτοπόρους της Premier League με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Άντι Ρόμπερτσον, ο οποίος εκτός από την κακή του αντίδραση στο 1-0 των Κότατζερς (11') άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο για σχεδόν 80 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις (18'), βάζοντας αυτομάτως πολύ δύσκολα στους Reds.

Όσο περνούσαν τα λεπτά ο χρόνος γινόταν «εχθρός» για τους γηπεδούχους στο φινάλε, καθώς εκτός από το εις βάρος τους 2-1 και το αριθμητικό μειονέκτημα είχαν να αντιμετωπίσουν και τις καθυστερήσεις των φιλοξενούμενων, με τον Άρνε Σλοτ να παίρνει τα... μέτρα του.

Συγκεκριμένα, στο 85' και λίγο πριν την ισοφάριση ο Ολλανδός τεχνικός απαθανατίστηκε από την κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης να μετράει με τα δάχτυλά του τα δευτερόλεπτα που ο Μπερντ Λένο βρισκόταν με την μπάλα στο χορτάρι, έχοντας το βλέμμα του στραμμένο στον τέταρτο διαιτητή.

Για καλή του τύχη, η Λίβερπουλ βρήκε το δεύτερο γκολ στιγμές αργότερα κι έτσι το... μέτρημα του Ολλανδού δεν χρειάστηκε να κρατήσει περισσότερο.

🎥 | Arne Slot counting how long Leno had the ball in his hands for was something!



