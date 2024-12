Ο Άρνε Σλοτ πιστοποίησε την τρομερή πορεία της Λίβερπουλ από τον περασμένο Νοέμβριο και πρόσθεσε στο παλμαρέ του το πρώτο του βραβείο ως «Προπονητής του Μήνα» στην Premier League.

Το πήρε κι ας... άργησε. Ο Άρνε Σλοτ μετά από λίγους μήνες στο τιμόνι της Λίβερπουλ, κέρδισε και... χειροπιαστά την αναγνώριση για την συνεχώς ανοδική πορεία των Reds που έχουν φτάσει να προπορεύονται σε Αγγλία κι Ευρώπη με το πρώτο του βραβειο ως «Προπονητής του Μήνα» στην Premier League!

Μπορεί τους προηγούμενους μήνες το βραβείο να κατέληξε στους πρωτοεμφανιζόμενους των... ευχάριστων εκπλήξεων (Φαμπιάν Χούρτσελερ στην Μπράιτον, Έντσο Μαρέσκα στην Τσέλσι και Νούνο Εσπίριτο Σάντο στη Νότιγχαμ), η πορεία των Reds που κορυφώθηκε μέσα στον Νοέμβριο, όμως, έφερε νομοτελειακά το βραβείο στα χέρια του Ολλανδού, ο οποίος μέτρησε 3/3 νίκες στο πρωτάθλημα σε αυτό το διάστημα και συνολικά εξακολουθεί να μετρά μόλις μία ήττα σε 20 επίσημα ματς στην Premier League και στο Champions League!

Κάπως έτσι, η Λίβερπουλ βρίσκεται στο +4 από την 2η Τσέλσι εντός συνόρων με παιχνίδι λιγότερο και στο +3 από την Μπαρτσελόνα στο League Phase των «αστεριών» με το απόλυτο έπειτα από έξι αναμετρήσεις.

