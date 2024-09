Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από την Αγγλία, το Friedkin Group βρίσκεται μια ανάσα από την αγορά των μετοχών της Έβερτον.

Ακόμη μια ανατροπή όσον αφορά την πώληση της Έβερτον. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από το Νησί, τα «ζαχαρωτά» βρίσκονται μια ανάσα από τα χέρια του Friedkin Group.

Όπως αναφέρει το «Sky Sports», το Friedkin Group βρίσκεται πολύ κοντά στη μεγάλη συμφωνία με τον Φαρχάντ Μοσίρι για την εξαγορά του αγγλικού συλλόγου. Παρότι οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είχαν οδηγηθεί σε «ναυάγιο» πριν από μερικές εβδομάδες, αμφότεροι αποφάσισαν να ξεκινήσουν νέες συζητήσεις και εάν δεν αλλάξει ξανά κάτι, το Friedkin Group θα αποκτήσει την Έβερτον αντί σχεδόν 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόσφατα ακούστηκε πως ο ιδιοκτήτης της Κρίσταλ Πάλας, Τζον Τέξτορ έκανε πρόταση στον Φαρχάντ Μοσίρι για να εξαγοράσει την Έβερτον, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν ποτέ ουσιαστικά.

The Friedkin Group are very close to completing a takeover of Everton, with suggestions it would involve an equity investment of between £400m to £500m in the club, Sky Sports News understands 🚨🔵