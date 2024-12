Τον 17χρονο φέρελπι Παραγουανό μπακ, Ντιέγκο Λεόν, «έκλεισε» για το επόμενο καλοκαίρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φτάνοντας σε προφορική συμφωνία με τη Σέρο Πορτένιο.

Η μεταγραφική ενίσχυση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει της νέας χρονιάς ξεκίνησε με μια κίνηση με ορίζοντα το μέλλον.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι φρόντισαν να εξασφαλίσουν τη μεταγραφή του 17χρονου αριστερού μπακ, Ντιέγκο Λεόν, από τώρα για το επόμενο καλοκαίρι, φτάνοντας σε προφορική συμφωνία με τη Σέρο Πορτένιο στην οποία προβιβάστηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Το deal των δύο πλευρών επετεύχθη για το ποσό των 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ τέθηκαν και μπόνους ύψους 4,2 εκατ. ευρώ.

Ο γεννημένος το 2007, Λεόν θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα wonderkids της χώρας του και τη φετινή σεζόν παίζει βασικός με τη Σέρο Πορτένιο στο πρωτάθλημα Παραγουάης, μετρώντας 19 συμμετοχές ως τώρα και δύο γκολ.



🚨 Manchester United reach verbal agreement to sign 17 year old Paraguayan left back Diego León from Cerro Porteno, here we go! 🔴🇵🇾



Initial fee will be $4m plus $1m easy add-ons and over $3.5m based on player’s/team future performances.



Diego León will arrive in July 2025. pic.twitter.com/JtxSfrxane