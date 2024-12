Ο Λουκ Σο βγήκε ξανά νοκ-άουτ και... έχτισε περαιτέρω το απίστευτο ρεκόρ τραυματισμών που έχει στιγματίσει την πορεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Είναι ακόμα κορυφαίος όταν είναι διαθέσιμος, αλλά αυτό το «όταν» είναι μεγάλη υπόθεση. Ο Λουκ Σο τραυματίστηκε ξανά, δήλωσε συντετριμμένος και ετοιμάζεται να πιάσει δουλειά για την επιστροφή του στη δράση. Άλλωστε, αυτό είναι κάτι που έχει αναγκαστεί να κάνει πολλάκις.

Another injury setback for Luke Shaw 🤕



He has lost a total of four and a half years to multiple injuries 🤯#BBCFootball pic.twitter.com/XT7NdWGupu