Ο Ζοσέ Σα, μετά την ήττα της Γουλς από τη Μπόρνμουθ (4-2) κατευθύνθηκε θυμωμένος προς τους αποδοκιμαστές του στην κερκίδα.

Ένα απίστευτο παιχνίδι έλαβε χώρα στο «Μολινό», με τη Γουλβς να γνωρίζει την ήττα (4-2)από τη Μπόρνμουθ, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από το ιστορικό χατ-τρικ του Τζάστιν Κλάιφερτ από την άσπρη βούλα. Αρνητικός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης έγινε ο Ζοσέ Σα, ο οποίος μετά τα έβαλε με τους οπαδούς!

Wolves 2 Bournemouth 4



Goalkeeper José Sá waded into the crowd to confront fans after being beaten three times in the opening 18 minutes against Bournemouth with Justin Kluivert scoring a rare hat-trick of penalties.



