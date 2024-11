Ο Άγγλος τραγουδιστής απολογήθηκε στον Ρούμπεν Αμορίμ για την κίνησή του να διακόψει την συνέντευξη του Πορτογάλου μετά το τέλος του αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν κατάφερε να συνδυάσει το ντεμπούτο του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με το ιδανικό αποτέλεσμα, καθώς οι Κόκκινοι Διάβολοι έχασαν βαθμούς στην έδρα της Ίπσουιτς κι έμειναν στο 1-1.

Σαν μην έφτανε αυτό στη συνέντευξη που ακολούθησε έτυχε κι ένα... απρόοπτο, όταν ο πιο διάσημος υποστηρικτής της Ίπσουιτς και τραγουδιστής, Εντ Σίραν, διέκοψε τη συνέντευξη για να χαιρετήσει έναν από τους δημοσιογράφους τους «Skysports», προκαλώντας μια εμφανή αμηχανία στον νέο τεχνικό της Γιουνάιτεντ.

Παρόλα αυτά ο Άγγλος τραγουδιστής παραδέχθηκε το λάθος του και απολογήθηκε στα social media προς τον Αμορίμ, τονίζοντας πως νιώθει «λίγο ανόητος» για την κίνησή του.

«Συγγνώμη αν πρόσβαλα τον Αμορίμ χθες, δεν κατάλαβα ότι έδινε συνέντευξη εκείνη τη στιγμή. Εμφανίστηκα απλώς για να πω ένα γεια στον Τζέιμι (σ.σ Ρέντναπ). Προφανώς νιώθω λίγο ανόητος, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Υπέροχο παιχνίδι πάντως, συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ed Sheeran apologized to Ruben Amorim for interrupting his interview following his first game in charge of Man United vs. Ipswich Town. pic.twitter.com/aYxpDiS3OH