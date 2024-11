Σύμφωνα με την αγγλική «Mirror», ο Ρουντ Φαν Νιστελρόι έμεινε αρκετά απογοητευμένος που δεν του δόθηκε ένας ρόλος στο προπονητικό επιτελείο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την πρόσληψη Αμορίμ.

Ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ τα πήγε εξαιρετικά ως υπηρεσιακός τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς σε τέσσερα ματς έμεινε αήττητος, με τρεις νίκες και μια ισοπαλία.

Σύμφωνα, με τη «Mirror», ο πρώην αμυντικός της Μπλάκμπερν και της Ολλανδίας, Αντρέ Οϊγιέρ, ο οποίος είναι στενός φίλος του Ολλανδού τεχνικού και ήταν μέλος της προπονητικής του ομάδας όταν ήταν επικεφαλής στην PSV Αϊντχόφεν, αποκάλυψε ότι o Ρουντ Φαν Νίστελροϊ είναι αρκετά δυσαρεστημένος που δεν του δόθηκε ένας ρόλος στο προπονητικό επιτελείο των «κόκκινων διάβολων», μετά την έλευση του Αμορίμ.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων ο Οϊγιέρ ανέφερε:

«Ο Ρουντ ήθελε να μείνει ως βοηθός. Θα έλεγε κάτι αν δεν τον ενδιέφερε να συνεργαστεί με τον Αμορίμ. Ο Ρουντ είχε την ευκαιρία να είναι προπονητής σε άλλους συλλόγους, αλλά σκόπιμα δεν ανέλαβε αυτές τις δουλείες επειδή ήθελε να εργαστεί στο σύλλογο που αγαπά περισσότερο».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Φαν Νίστελροϊ κατέστησε διαθέσιμο τον εαυτό του στη διοίκηση της Κόβεντρι για τη θέση του προπονητή.

🚨EXCLUSIVE



Ruud Van Nistelrooy left devastated by Man Utd exit after rejecting jobs to take role



🗣️"Ruud wanted to stay as assistant."



✍️|@MullockSMirror https://t.co/CNqUHpPMbc pic.twitter.com/QK2SOFsSZW