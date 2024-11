Έπειτα από 1,5 χρόνο ο Τάιρελ Μαλάσια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους και να πάρει λεπτά συμμετοχής σε αναμέτρηση της Κ21 των «κόκκινων διαβόλων».

Τον Ιούνιο του 2023 ήταν η τελευταία φορά που ο Τάιρελ Μαλάσια αγωνίστηκε σε παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ολλανδός μπακ των «κόκκινων διαβόλων» υπέστη έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και από τότε δεν είχε αγωνιστεί ξανά. Μέχρι το βράδυ της Τρίτης.

Ο Μαλάσια κατάφερε να αγωνιστεί για πρώτη φορά έπειτα από 517 ημέρες. Ο Ολλανδός κλήθηκε να αγωνιστεί σε παιχνίδι της Κ21 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Χάντερσφιλντ και μάλιστα ξεκίνησε ως βασικός την αναμέτρηση προτού αντικατασταθεί στο ημίχρονο.

Ο Μαλάσια αποκτήθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2022 από τη Φέγενορντ, αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ, όντας από τις πρώτες μεταγραφές του Έρικ Τεν Χαγκ στο «Ολντ Τράφορντ».

