Σε συζητήσεις βρίσκονται Λίβερπουλ και Μοχάμεντ Σαλάχ, προκειμένου ο Αιγύπτιος να ανανεώσει το συμβόλαιό του, χωρίς να όμως οι δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει ξεκινήσει με τον ιδανικότερο τρόπο τη φετινή σεζόν και είναι ένας από τους λόγους που η Λίβερπουλ βρίσκεται στην πρώτη θέση της Premier League, αλλά και του Champions League.

Ο Αιγύπτιος μετράει δέκα γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πρόσφατα σκόραρε απέναντι στην Άστον Βίλα (9/11, 2-0) «σφραγίζοντας» τη νίκη για τους Reds. Έχοντας εισέλθει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, η Λίβερπουλ έχει κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον 32χρονο εξτρέμ, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή και ο Αιγύπτιος ανανεώσει.

Μέχρι στιγμής πάντως, όπως αναφέρει το γερμανικό «Sky Sports», οι δύο πλευρές βρίσκονται κάθε άλλο παρά κοντά από το να έρθουν σε συμφωνία. Ο Σαλάχ από την πλευρά του είχε δηλώσει στις αρχές Σεπτέμβρη, μετά τη νίκη απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ότι αυτή η σεζόν θα είναι και η τελευταία του και πλέον μένει να φανεί τι θα γίνει με το μέλλον του στο σύλλογο.

