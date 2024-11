Ο Αμορίμ πανηγύρισε το τελευταίο του τρίποντο στον πάγκο της Σπόρτινγκ, καθώς επικράτησε επί της Μπράγκα (2-4) και ετοιμάζει βαλίτσες για τη Γιουνάιτεντ.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ολοκλήρωσε τη θητεία του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τον πιο ιδανικό τρόπο, καθώς η ομάδα του επικράτησε της Μπράγκα του Καρβαλιάλ με 2-4, κλείνοντας με 11 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Μετά τον θρίαμβο επί της Μάντσεστερ Σίτι για τη 4η αγωνιστική της League Phase (4-2), ο 39χρονος Πορτογάλος προπονητής κάθισε για τελευταία φορά στον πάγκο της Σπόρτινγκ, οπού και πήρε το τελυταίο του τρίποντο στο Πορτογαλικο πορωτάθλημα στο φινάλε, πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.



Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με δύο γκολ του Ρικάρντο Όρτα στο 20' και το 45', αλλά η απάντηση της Σπόρτινγκ ήρθε στο δεύτερο μέρος, όπου σκόραραν τέσσερα γκολ. Ο Μορότα άνοιξε το λογαριασμό για την ομάδα του στο 58', ενώ ο Χιούλμαν ισοφάρισε στο 81'. Το ματς κρίθηκε στα τελευταία λεπτά με τον Χάρντερ να βάζει τη σφραγίδα του, σκοράροντας δύο γκολ στο 89' και το 90+4'.

Με αυτή τη νίκη, ο Αμορίμ αποχαιρέτησε τη Σπόρτινγκ σε κλίμα συγκίνησης, καθώς μετά το ματς «πνίγηκε» στην αγκαλιά των παικτών του. Πλέον, ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φεύγοντας με... άερα για τους Κόκκινους Διαβόλους.

Wow, what a way for Amorim to say goodbye to Sporting. His team go ahead in the 90th minute with a great strike by Harder (another substitute). Then Harder adds another to make it 4-2 on 95mins. 11 wins out of 11.



